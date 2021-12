Covid-19 en France : 400 enquêtes ouvertes sur des réseaux de faux passes sanitaires

Après la mort d'une malade du Covid-19 qui s'était procurée un faux certificat de vaccination, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait un point ce dimanche 12 décembre sur la lutte contre ce trafic.



Selon le ministre, plusieurs milliers de faux passes sanitaires ont été détectés par les forces de l'ordre. Résultat, près de 400 enquêtes ont été ouvertes sur des réseaux présumés, certains impliquant des professionnels de santé.



Gérald Darmanin a précisé que les émetteurs de ces faux documents risquaient de lourdes peines, mais également ceux qui s'en servaient. Très récemment, des contrevenants ont été condamnés à de la prison avec sursis et à de fortes amendes. Parce que, souligne le ministre, ce passe sanitaire devient parfois « un vrai passe pour la mort ». Allusion au décès d'une femme de 57 ans à l'hôpital de Garches, près de Paris, vendredi.