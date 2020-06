Covid-19 : L'Ue pourrait rouvrir ses frontières extérieures à partir du 1er juillet (média)

Josep Borrell, diplomate Européen

L'Union européenne (Ue) va proposer la réouverture «progressive et partielle» de ses frontières extérieures, à partir du 1er juillet. C’est ce qu’a annoncé, ce mercredi 10 juin, le vice-président de l’Ue, Josep Borrell, rapporte France 24.





Selon lui, il s'agirait de lever les restrictions avec certains pays tiers, en prenant en compte «un certain nombre de principes et de critères, et en se basant sur une approche commune entre États membres».





France 24 signale que l'interdiction des voyages «non essentiels» vers l'Union européenne, en vigueur actuellement jusqu'au 15 juin, a été mise en place le 17 mars de façon coordonnée entre les États membres et la Commission européenne pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, et prolongée à deux reprises.





En fin de semaine dernière, les ministres de l'Intérieur des 27 pays membres de l’Ue ont convenu de se coordonner pour cette réouverture progressive aux voyageurs venant de pays extérieurs à l'espace Schengen et à l'Ue.





Un simple avis





Toutefois, la source précise que l'Exécutif européen «ne peut émettre qu'un avis, car la décision finale appartient à chaque État membre. Et rappelle que la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, avait indiqué, la semaine passée, que les pays n'étaient pas tous d'accord sur les critères à prendre en compte pour une réouverture.





En ce qui concerne les frontières internes de l'union, Josep Borrell a fait savoir que «plusieurs États membres sont en pleine procédure pour lever les contrôles». Il ajoute que la commission «considère que ces procédures devront être finalisées au cours du mois de juin».