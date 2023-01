Covid-19: la Chine appelle l'OMS à adopter une position "impartiale"

La Chine a appelé jeudi l'Organisation mondiale de la santé à adopter une position "juste" sur le Covid-19, après des critiques de l'OMS sur le bilan de l'épidémie fourni par Pékin.



Le pays a levé sans préavis début décembre l'essentiel de ses mesures contre le Covid-19, qui avaient permis à sa population d'être largement protégée du virus depuis 2020.



Depuis, il fait face à sa pire flambée de cas, tandis qu'hôpitaux et crématoriums apparaissent submergés.



Les autorités ne rapportent pourtant que très peu de décès liés au Covid-19, après un changement de méthodologie controversé pour la comptabilité des cas.



"Les chiffres actuels publiés par la Chine sous-représentent l'impact réel de la maladie en termes d'admissions hospitalières, d'admissions dans les soins intensifs et surtout en termes de décès", a estimé mercredi Michael Ryan, chargé de la gestion des situations d'urgence sanitaire à l'OMS.



"Nous espérons que (...) l'OMS maintiendra une position basée sur la science, objective et impartiale et jouera un rôle actif dans la réponse mondiale aux défis de l'épidémie", a rétorqué jeudi devant la presse une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.



Mme Mao a de nouveau assuré que son pays partageait des "informations et données pertinentes" sur l'épidémie de Covid-19 et souligné "l'étroite coopération" entre la Chine et l'OMS.



Désormais, seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 sont comptabilisées dans les statistiques chinoises.



La Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants, n'a enregistré que 23 décès dus au Covid depuis décembre, malgré une vague de contaminations sans précédent depuis trois ans dans le pays.