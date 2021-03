Covid-19 : la Chine donne à l’ONU 300.000 doses de vaccins pour les Casques bleus

La Chine va donner à l’ONU 300.000 doses de vaccins contre la pandémie de Covid-19 pour les Casques bleus, a annoncé lundi 15 mars la mission diplomatique chinoise, un cadeau qui s’ajoute aux 200.000 doses déjà promises par l’Inde aux quelque 100.000 militaires et policiers employés dans des missions de paix.





« Le 15 mars, l’ambassadeur chinois Zhang Jun auprès de l’ONU a envoyé une lettre au secrétaire général Antonio Guterres pour l’informer de la décision de la Chine de donner 300.000 doses de vaccins anti-Covid-19 aux Casques bleus, avec une priorité pour ceux déployés en Afrique », indique un communiqué de la mission chinoise. « C’est une étape supplémentaire pour faire des vaccins chinois un bien public mondial, et aussi une démonstration du soutien ferme et continu de la Chine à l’ONU et au multilatéralisme », a ajouté le communiqué.





Le 17 février, le chef de la diplomatie chinoise avait déclaré devant le Conseil de sécurité, lors d’une rare session ministérielle consacrée aux vaccins, que son pays entendait fournir des doses pour les Casques bleus, mais il n’en avait pas précisé le nombre. Le même jour et à la même réunion, SubrahmanyamJaishankar, le ministre des Affaires étrangères de l’Inde avait annoncé que son pays allait donner « 200.000 doses » pour les 100.000 Casques bleus déployés dans le monde, soit deux doses par personne, avait-on précisé de source diplomatique indienne.





Aucun des deux pays donateurs n’a précisé à ce stade le type de vaccins qui seront donnés. Si les opérations de paix mobilisent dans le monde quelque 100.000 militaires et policiers, ces derniers sont amenés à être relevés de manière régulière et/ou remplacés par des unités d’autres pays, justifiant un nombre de doses supérieur au nombre de militaires et policiers déployés à un instant T.





« Au 15 mars, la Chine avait fourni une assistance vaccinale à 69 pays et à deux organisations internationales, et exporté des vaccins vers 28 pays », a précisé la mission diplomatique chinoise dans son communiqué.