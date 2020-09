Covid-19 : “7 000 membres des professions de santé morts dans le monde”, Amnesty International

Selon les nouvelles recherches menées par Amnesty International, au moins 7 000 membres des professions de santé sont morts dans le monde des suites d’une infection au covid-19.





Décès…





D’après les informations dont dispose Amnesty International, au moins 1 320 cas confirmés de décès de personnes travaillant dans le secteur de la santé ont été enregistrés au Mexique, plus que dans tout autre pays au monde.





Grande nombre…





Amnesty International a également recensé un grand nombre de décès de professionnelles de santé aux États-Unis (1 077) et au Brésil (634), où le taux d’infection et la mortalité sont élevés depuis le début de la pandémie, ainsi qu’en Afrique du Sud (240) et en Inde (573), où les taux d’infection ont connu une progression alarmante au cours des derniers mois.





Nouvelles sources…





Dans un rapport en date du 13 juillet, Amnesty International a révélé que plus de 3 000 personnes travaillant dans le secteur de la santé étaient mortes après avoir contracté le COVID-19. Les derniers chiffres disponibles reflètent des taux d’infection au COVID-19 croissants dans plusieurs pays, ainsi que l’accès à de nouvelles sources d’informations.





Nombres les plus élevés…