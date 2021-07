Covid-19 : Revivez les annonces de Macron face au variant Delta

CORONAVIRUS - Soixante-treize jours après avoir annoncé le calendrier du déconfinement dans la presse régionale, Emmanuel Macron est revenu à la télévision ce lundi 12 juillet à 20h pour présenter de nouvelles mesures permettant d’endiguer la montée d’une “4e vague” épidémique - dont les premiers signaux d’alerte apparaissent déjà, notamment sur le nombre de cas recensés.

Le chef de l’État a évoqué situation sanitaire et son évolution, mais a surtout annoncé un grand tour de vis avec de nouvelles règles sanitaires comme la vaccination obligatoire pour les soignants et non soignants travaillant au contact des personnes à risque et l’extension du pass sanitaire dans les lieux accueillant du public comme les cinémas, restaurants, trains...

***

21h25: Un “plan d’investissement” pour “bâtir la France de 2030?

Emmanuel Macron a annoncé “un plan d’investissement” à la rentrée pour “bâtir la France de 2030? et “faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain”.

?À la rentrée, après le travail et les consultations en cours, nous déciderons d’un plan d’investissement qui visera un objectif: bâtir la France de 2030 et faire émerger dans notre pays et en Europe les champions de demain, qui dans les domaines du numérique, de l’industrie verte, des biotechnologies ou encore dans l’agriculture, dessineront notre avenir”, a déclaré le président.

21h23: un “revenu d’engagement” pour les jeunes sans emploi

Emmanuel Macron a annoncé un “revenu d’engagement” pour les jeunes sans emploi ou sans formation, particulièrement touchés par la crise sanitaire, suivant une “logique de devoirs et de droits”.

“Pour amplifier cette dynamique (de l’apprentissage), je présenterai à la rentrée le revenu d’engagement pour les jeunes, qui concernera les jeunes sans emploi ou formation, et sera fondé sur une logique de devoirs et de droits”, a déclaré le président.

21h20: La réforme de l’assurance-chômage pour l’automne

Emmanuel Macron clôt le sujet Covid-19 et se lance sur la situation économique et les réformes qu’il souhaite mener d’ici la fin du quinquennat. Il commence par évoque les retraites.

Il a ainsi confirmé lundi que la réforme contestée de l’assurance-chômage, dont certaines dispositions ont été suspendues par le Conseil d’État, serait “pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre”.

Cette entrée en vigueur correspond à une “volonté simple”, a-t-il résumé: “on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu’en restant chez soi, ce qui n’est actuellement pas toujours le cas”.

21h17: Campagne de rappel en septembre pour les premiers vaccinés

Une campagne de rappel sera lancée à compter de début septembre pour les vaccinés de janvier et février.

21h15: Le pass sanitaire étendu aux lieux accueillant du public

La France imposera en août le pass sanitaire pour les restaurants et certains transports a annoncé Emmanuel Macron. Le pass sanitaire étendu aux “lieux de loisirs et de culture” rassemblant plus de 50 personnes au 21 juillet.

“Le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d’attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent”, annonce le président. Cette obligation entrera en vigueur à partir du 21 juillet.

Emmanuel Macron souhaite également étendre le pass sanitaire aux “cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux” ainsi qu’aux avions, trains, cars longs trajets à partir de “début août”.

Cette extension à d’autres établissements début août nécessite le vote d’un texte de loi et sa promulgation, a-t-il précisé.

21h13: Les tests PCR seront payants à partir de l’automne

Les tests PCR de confort seront payants à partir de l’automne, sauf prescription médicale. “A partir de cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d’encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests.”

21h12: L’état d’urgence sanitaire déclaré en Martinique et à La Réunion

“L’Etat d’urgence sanitaire sera déclaré dès demain en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion et un couvre feu sera instauré”, a annoncé Emmanuel Macron.

21h10: Des campagnes de vaccination pour collégiens, lycéens et étudiants à la rentrée

Emmanuel Macron a annoncé qu’une campagne de rappel des personnes vaccinées les premières, en janvier et février, allait démarrer à partir de “début septembre”.

“Dès la rentrée, une campagne de rappel (de vaccination) sera mise en place pour vous permettre de bénéficier d’une nouvelle injection”, a déclaré le président de la République dans une allocution télévisée, en s’adressant aux personnes vaccinées “en janvier et février”, qui étaient souvent les plus vulnérables. “Les rendez-vous pourront être pris dès les premiers jours de septembre”, a-t-il ajouté.

21h05: La vaccination obligatoire pour les personnels des établissements de santé

Évoquant la montée du variant Delta, Emmanuel Macron annonce de nouvelles restrictions en France. “Pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes fragiles, y compris à domicile”, la vaccination va être obligatoire. Ils auront jusqu’au 15 septembre pour se faire vacciner. À partir de cette date des contrôles vont être effectués et des sanctions appliquées.

20h02: La croissance devrait s’établir à 6% en 2021