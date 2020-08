Covid-19 : le Liban se reconfine pour soulager les hôpitaux débordés

L'intérieur d'un hôpital dévasté à Beyrouth

Le Liban a reconfiné sa population, vendredi 21 août, pour faire face à une importante augmentation des cas d’infection au Covid-19, dans un contexte marqué par les dégâts des explosions du 4 août dernier.Des toits effondrés, des vitres qui ont volé en éclat… La moitié des hôpitaux de Beyrouth ont été ravagés par la double explosion au port de Beyrouth. Il n’y a plus de place en soins intensifs pour d’éventuels malades graves du coronavirus.Les envoyés spéciaux de France 24 ont recueilli les témoignages des habitants de la capitale libanaise, en colère."Que voulez-vous que je fasse ? Que je reste les bras croisés à la maison ? On n’a plus de maison ! Il n’y a plus rien, tout est détruit. Je préfère mourir du coronavirus, c’est mieux", s’exclame ainsi une habitante du quartier de Mar Mikhael.Ce reconfinement prévu pour durer jusqu’au 7 septembre ne concerne pas les quartiers sinistrés par l'explosion meurtrière, où les travaux de déblayage, de reconstruction et l'aide à la population pourront se poursuivre.