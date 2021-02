Covid-19 : le vaccin de Johnson & Johnson en passe d'être autorisé aux États-Unis

Une dose du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson, à l'hôpital de Klerksdorp, en Afrique du Sud, le 18 février 2021

Le vaccin de Johnson & Johnson est en bonne voie pour être mis sur le marché aux États-Unis après avoir reçu mercredi un premier avis favorable des autorités américaines. Au moins trois millions de doses sont prêtes à être distribuées "la semaine prochaine", s'il est autorisé en urgence dans les prochains jours comme attendu.

La panoplie mondiale des vaccins anti Covid-19 va bientôt s'enrichir d'une arme de choix, avec la confirmation, mercredi 24 février, par les autorités américaines de l'efficacité du vaccin unidose de Johnson & Johnson, y compris contre des variants.







Cet avis, qui présage d'une mise sur le marché prochaine aux États-Unis, était attendu dans le monde entier car ce vaccin présente deux avantages en matière de logistique : il ne s'administre qu'en une seule dose et il peut être stocké à des températures de réfrigérateur classique, ce qui facilitera sa distribution.





L'efficacité de ce vaccin est de 85,9 % contre les formes graves de la maladie aux États-Unis, et il est également efficace contre ces formes graves à 81,7 % en Afrique du Sud et 87,6 % au Brésil, où des variants sont largement répandus.





L'Agence américaine des médicaments (FDA) a étudié indépendamment les résultats d'essais cliniques conduits sur quelque 40 000 personnes dans plusieurs pays, et a rendu publics une série de documents, deux jours avant une réunion de son comité consultatif pour examiner l'autorisation en urgence du vaccin aux États-Unis.





"Les analyses soutiennent un profil de sécurité favorable sans inquiétudes spécifiques de sécurité identifiées qui pourraient empêcher l'émission d'une autorisation d'utilisation en urgence", a-t-elle écrit. Cette autorisation pourrait intervenir dès la fin de la semaine.





Cette bonne nouvelle est intervenue le jour où l'administration du président Biden a annoncé son intention de distribuer gratuitement 25 millions de masques à partir du mois de mars, à destination des Américains les plus pauvres.





Les masques seront distribués "dans tout le pays (...) et disponibles dans plus de 1 300 dispensaires locaux de soin et 60 000 banques alimentaires", a précisé la Maison Blanche.





En Afrique du Sud, qui est devenue la semaine dernière le premier pays à administrer le vaccin de Johnson & Johnson, le ministre des Finances Tito Mboweni a annoncé, mercredi, que son pays allait allouer 568 millions d'euros au programme de vaccination.





Le gouvernement prévoit de vacciner les deux tiers de sa population de 59 millions d'habitants d'ici la fin de l'année.





Lancement du dispositif Covax à destination des pays à faibles revenus





En Afrique, le Ghana a reçu, mercredi, la première livraison mondiale de vaccins financés par le dispositif international Covax destiné aux pays défavorisés.





Le système Covax vise à fournir cette année des vaccins contre le Covid à 20 % de la population de près de 200 pays et territoires participants. Il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 nations ayant un niveau de développement économique faible ou moyen d'avoir accès aux précieuses doses. Il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des vaccins.