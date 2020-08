Covid-19 : les États-Unis passent le cap des 5 millions de cas, pas de répit au Brésil

Des indigènes de la communauté de Parque das Tribos lors des funérailles du chef Messias de la tribu Kokama, mort après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, le 14 mai 2020, au Brésil.

Le cap des cinq millions de cas de nouveau coronavirus a été franchi, dimanche 9 août, aux États-Unis, pays toujours le plus touché au monde. En deuxième position, le Brésil a passé samedi le seuil des 100 000 morts.La pandémie provoquée par le Covid-19 a tué plus de 162 000 personnes sur le territoire américain. La courbe des contaminations est en hausse vertigineuse depuis fin juin, et le nombre des nouveaux cas enregistrés y a atteint 70 000 par jour mi-juillet.Pour soutenir les millions de ses concitoyens frappés par le chômage ou menacés d'expulsion de leur logement à cause de la crise sanitaire, le président américain Donald Trump a dévoilé samedi soir un nouveau plan d'aide par décrets."Ça suffit, nous allons sauver les emplois américains et venir en aide aux travailleurs américains", a déclaré le milliardaire lors d'une conférence de presse donnée à son golf de Bedminster, dans le New Jersey.Donald Trump a ainsi signé quatre documents qui prévoient un gel des charges salariales, une allocation chômage prolongée de 400 dollars par semaine, des protections pour les locataires menacés d'expulsion et un report du remboursement des emprunts étudiants.Le nouveau bilan n'a pas découragé des milliers de motards à prendre la route du Midwest, pour participer au plus grand rassemblement annuel motocycliste du monde, où des tee-shirts estampillés entre autres "J'ai survécu au corona" étaient proposés à la vente.À la deuxième place des pays les plus durement frappés, le Brésil compte officiellement plus de trois millions de personnes contaminées. Un chiffre qui, comme celui des morts, est sans doute sous-évalué en raison du nombre insuffisant de tests, avancent les experts.Le président brésilien, Jair Bolsonaro, qui ne s'est pas exprimé à ce sujet, a provoqué la colère sur les réseaux sociaux en se contentant d'un tweet mettant en valeur le nombre des malades rétablis, et célébrant par la même occasion une victoire de son équipe de football préférée sur Facebook.Dans le plus grand pays d'Amérique latine, qui compte 212 millions d'habitants, la pandémie a jeté une lumière crue sur les inégalités, le virus ayant fait des ravages dans les favelas et particulièrement atteint les populations noires.Ces sept derniers jours, pratiquement un décès sur deux dans le monde est survenu en Amérique latine.Les conséquences économiques sont terribles partout sur ce sous-continent. En Équateur, près de 700 000 personnes ont perdu leur travail depuis le début de l'épidémie.Dans le monde, le virus a tué près de 730 000 personnes et en a contaminé plus de 19 millions au total depuis fin décembre, selon un comptage réalisé dimanche par l'AFP à partir de sources officielles.