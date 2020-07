Covid-19 : Les travailleurs du sexe boliviens utilisent des imperméables pour se protéger

De nombreux travailleurs du sexe en Bolivie disent qu'ils retourneront au travail en utilisant des gants, de l'eau de javel et des imperméables transparents.Ils affirment que ces recommandations - suggérées par l'Organisation des travailleurs de nuit de Bolivie (OTN-B) - contribueront à assurer la sécurité de tous.Dans ce pays d'Amérique du Sud, la prostitution est légale et réglementée dans des maisons closes agréées.Les restrictions se sont légèrement assouplies après un confinement précoce en mars.Toutefois, certains travaux - notamment le travail sexuel - sont toujours soumis à des restrictions pendant la journée et un couvre-feu est toujours en vigueur la nuit.





GASTON BRITO Image caption Les travailleurs portent des imperméables, des gants et des masques recommandés par l'Organisation des travailleurs de nuit de Bolivie. Vanesa est une mère célibataire de deux enfants et dit qu'elle doit travailler pour financer ses études."Nos clients respectent la question de la sécurité, que nous prenons ces mesures pour notre sécurité, mais aussi pour la leur", dit-elle.Une autre travailleuse, Antonieta, dit qu'elle utilise un masque en papier, une visière en plastique, des gants et un imperméable.Elle pulvérise également une solution d'eau de javel sur le poteau qu'elle utilise pour danser pour les clients de son bordel."La combinaison de biosécurité nous permettra de travailler et de nous protéger", explique-t-elle.