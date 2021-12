COVID-19 – Restriction de voyage : Le Royaume-Uni retire les pays africains de sa liste rouge

Levée de restrictions de voyages de 11pays africains

Le Royaume-Uni a retiré les 11 pays africains de sa liste rouge, à savoir : Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe. Et les restrictions seront levées demain mercredi à 04h00 GMT. Une situation qui a sévèrement restreint les voyages entre ces États et le pays de Boris Johnson.





« Maintenant qu'il y a une transmission communautaire d'Omicron au Royaume-Uni et qu'Omicron s'est tellement répandu à travers le pays que la liste rouge des voyages est désormais moins efficace pour ralentir l'incursion d'Omicron depuis l'étranger », a déclaré le ministre de la Santé, Sajid Javid, au Parlement britannique, repris par BBC Afrique.





En effet, seuls les ressortissants britanniques ou irlandais ou ceux résidant au Royaume-Uni pouvaient rentrer dans le pays. Les restrictions ont été imposées pour la première fois, au mois de novembre dernier afin de « ralentir » la propagation de la variante Omicron de Covid-19. Et certaines critiques avaient qualifié la mesure de raciste car seuls les pays africains figuraient sur la liste rouge.