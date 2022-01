Covid-19 : Pfizer annonce un vaccin adapté à Omicron pour mars

COVID - Face au variant Omicron, les laboratoires pharmaceutiques, à l'instar de Pfizer et de Moderna, travaillent sur une dose adaptée du vaccin contre le Covid-19.



Confrontées au variant Omicron, les industries pharmaceutiques préparent la riposte. Lundi, Albert Bourla, patron du laboratoire Pfizer, a annoncé qu'une version du vaccin contre la Covid-19, adaptée à Omicron, sera prête d'ici mars prochain. "Je ne sais pas si on en aura besoin, je ne sais pas si, ni comment il sera utilisé, mais nous seront prêts. L'usine a déjà commencé la production", a-t-il fait savoir sur la chaîne financière américaine CNBC.

Un vaccin plus efficace contre les infections ?



Les équipes de Pfizer travaillent sur ce vaccin spécifique à Omicron depuis fin novembre. Le tout avec un objectif précis. "Nous espérons pouvoir arriver à un produit qui protégera beaucoup mieux contre les infections en particulier, car la protection contre les hospitalisations et les cas sévères est assez raisonnable avec les vaccins actuels si vous avez eu la troisième dose", a expliqué Albert Bourla.



L'entreprise Pfizer n'est pas la seule à s'être penchée sur une dose de vaccin qui doit apporter une réponse immunitaire au variant Omicron. C'est le cas également de Moderna, puisque son laboratoire travaille sur cette dose qui entrera prochainement en essai clinique. "Nous discutons actuellement avec des responsables sanitaires du monde entier pour décider de ce que nous pensons être la meilleure stratégie pour le rappel potentiel pour l'automne 2022", avait déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, sur CNBC. "Nous pensons qu'il contiendra Omicron" mais pourrait aussi inclure "d'autres éléments", avait-il ajouté.