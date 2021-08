Covid : En Catalogne, des festivals-tests tournent au fiasco

LLUIS GENE VIA AFP

Un concert-test à Barcelone, le 27 mars 2021

Des festivals-tests organisés début juillet en Catalogne ont donné lieu à près de 2300 contaminations. La fiabilité des test antigéniques est notamment pointée du doigt.





CORONAVIRUS - Loin d'être une réussite, des concerts-test réalisés en Catalogne et rassemblant près de 50.000 personnes, se sont soldés par un échec. Ils ont donné lieu à près de 2300 contaminations au Covid-19.





Comme le relate la presse locale, dont El Périodico, les festivals de Canet Rock, Vida et Cruïlla, organisés à différents endroits de la Catalogne entre le 1er le 11 juillet devaient permettre de faire un test grandeur nature de la transmission du Covid lors d'événement se déroulant debout. Le port du masque était obligatoire mais par les distances de sécurité. Avant de pouvoir pénétrer dans les enceintes des festivals, les participants devaient se soumettre à un test antigénique.





Résultat, il y a eu près de 2300 contaminations lors de ces trois événements, soit 842 de plus que dans le groupe témoin. Dans le détail, relaie le journal Nacio Digital, 956 des participants de Canet Rock ont ??été testés positifs dans les 14 jours suivant le festival, 857 chez les participants de Cruïlla, et 466 pour Vida.





Comment expliquer ces contaminations qui pourraient bien jouer un rôle dans la nouvelle vague épidémique de la région? La secrétaire d'Etat à la Santé publique en Catalogne, Carmen Cabezas a déploré que pas moins de 271 festivaliers se sont quand même rendus à des concerts alors qu'un précédent test antigénique s'était révélé positif. Selon elle, ils ont tout simplement compté sur le manque de fiabilité des tests fournis par les festivals.





Dans d'autres cas, le dépistage antigénique a pu donner un faux sentiment de sécurité. “Lorsque vous entrez avec un test négatif, vous allez peut-être finir par vous relâcher. Il est très important de ne pas avoir un faux sentiment de sécurité. Les événements doivent toujours se faire avec un public assis”, a notamment commenté Carmen Cabezas, rappelant également l'importance de la quarantaine.





En matière de tests antigéniques, l'étude conclut que c'est le festival Vida qui disposait des tests antigéniques les moins fiables, puisqu'il a dénombré plus de festivaliers positifs au Covid quatre jours après leur participation. Le festivald e Cruïlla s'est de son côté défendu en estimant que les festivaliers pouvaient avoir été contaminés en dehors de l'événement.