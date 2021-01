Covid en France : le Premier ministre Jean Castex annonce de nouvelles mesures

Le Premier ministre Jean Castex

Le Premier ministre, qui a estimé qu'il y avait encore « une chance d'éviter le confinement », a également annoncé la fermeture des grands centres commerciaux, et le renforcement des contrôles du respect du couvre-feu en vigueur, dans des déclarations faites depuis l'Elysée à l'issue d'un Conseil de défense.« Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche 00H00 ».Le Premier ministre a par ailleurs précisé qu'un test PCR négatif serait demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'Union européenne, « à l'exception des travailleurs transfrontaliers ». Cette mesure, déjà en vigueur depuis dimanche dernier pour le transport maritime et aérien, doit donc être étendue au transport terrestre.Enfin, « tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motif impérieux à compter de ce dimanche », a ajouté le chef du gouvernement dans une brève allocution télévisée.Les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2, « c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage », seront fermés en France dès ce dimanche, a annoncé le Premier ministre Jean Castex vendredi.Manifestement, le gouvernement a fait le choix de privilégier la vie sociale...En outre à partir de lundi les jauges de fréquentation « seront renforcées dans toutes les grandes surface », a-t-il ajouté.« Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l'organisation de fêtes clandestines et l'ouverture illégale de restaurants dans des proportions renforcées », a-t-il encore annoncé. Il a précisé qu'une « consigne de particulière fermeté sera appliquée pour ceux qui fraudent les règles en vigueur ».Il y a ceux qui ne cachent pas leur désaccord et prédisent même une révolte des Français, comme ce jeune de 28 ans au chômage...