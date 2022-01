Covid en Inde : face à l’ampleur de la 3e vague, les autorités imposent couvre-feux et confinements partiels

La courbe d’infection monte quasiment à la verticale en Inde, avec plus de 55 000 nouvelles infections au Covid-19 détectées en 24 heures ; l’augmentation du nombre de nouveaux cas grimpe de 55% en une journée. La troisième vague indienne débute donc fortement, et même si les cas sont peu sévères, les autorités prennent des précautions et imposent des couvre-feux et confinements partiels.





L’essentiel des régions indiennes comme le Maharashtra, le Pendjab ou le Bihar interdisent les déplacements non essentiels à partir de 22h. En plus de cela, les deux États urbanisés de Delhi et du Karnataka, où se trouve Bangalore, imposent un confinement pendant les week-ends.