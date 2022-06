CPI : Theodor Meron nommé conseiller spécial chargé du droit international humanitaire

Juge Theodor Meron, chargé du Droit International Humain

Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim A. A. Khan QC, a le plaisir d’annoncer la nomination du juge Theodor Meron, compagnon de l’Ordre britannique de Saint-Michel et Saint-George (CMG) (Bio), en tant que conseiller spécial pour le droit international humanitaire.







Le juge Meron, figure de proue du droit international humanitaire, des Droits de l’homme et du droit pénal international, est membre honoraire du Trinity College, professeur invité au Mansfield College et professeur des universités associé au Bonavero Human Rights Institute, Oxford.





Depuis 2014, il enseigne en tant que professeur invité à la faculté de Droit d’Oxford et professeur émérite de la faculté de Droit de l’université de New York. Le juge Meron a effectué sept mandats en qualité de président de tribunaux pénaux internationaux ad hoc de l’ONU chargés de juger les crimes de guerre et il est membre de l’Institut de droit international. Il est également l’auteur de douze ouvrages, dont le dernier en date s’intitule ‘’Standing Up for Justice : The Challenges of Trying Atrocity Crimes’’ (OUP 2021).