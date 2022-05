Crash au Népal : 14 corps ont été retrouvés

Un avion transportant 22 personnes a été porté disparu au dessus d'une zone montagneuse du Népal, a annoncé dimanche la compagnie aérienne Tara Air. L'épave a été retrouvée ainsi que 14 corps.



«Le contact a été perdu». Un avion a été porté disparu au-dessus d’une zone montagneuse du Népal. Trois membres d’équipage et 19 passagers se trouvent à bord de l’appareil. L'épave a été retrouvée ainsi que 14 corps.



«Une équipe de secouristes a localisé l'épave de l'avion et a partagé une photo. D'autres équipes s'y rendent afin que nous puissions obtenir plus de détails», a déclaré le porte-parole de l'armée népalaise, Narayan Silwal.



«Le contact a été perdu avec un vol domestique qui devait relier Jomsom depuis Pokhara», avait indiqué Sudarshan Bartaula, porte-parole de la compagnie basée à Katmandou.



Le bimoteur Twin Otter avait décollé de la ville de Pokhara (centre-ouest du Népal) à 09H55 (04H10 GMT) avant de perdre contact radio.



Jomsom, connue comme point de départ pour les randonneurs dans l'Himalaya, est à 20 minutes de vol de Pokhara, deuxième ville du pays, à 200 km à l'ouest de la capitale Katmandou.