Crise au Moyen-Orient : Israël demande la tenue «immédiate » d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU

«Je confirme la demande d'Israël de convoquer immédiatement une réunion du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (Onu) pour condamner sans équivoque l'Iran pour ces graves violations et agir immédiatement pour désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme organisation terroriste ». Ces propos sont de l’Ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, dans une lettre adressée à la Présidente du Conseil de sécurité, Mme Vanessa Frazier et au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ce 13 avril 2024. Cette requête fait suite à une nouvelle vague de missiles balistiques et de croisière que l’Iran a lancé vers Israël, ce même jour. Voici l’intégralité du document envoyé à l’Onu.



H.E. Mme Vanessa Frazier Présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies,



Excellence.



Six mois après l'attaque terroriste brutale du Hamas le 7 octobre, je souhaite exprimer mon indignation face à l'attaque contre l'État d'Israël par le régime iranien, qui sape une fois de plus les résolutions du Conseil de sécurité, favorise l'instabilité et constitue une grave menace pour la paix internationale. et la sécurité.



Aujourd’hui, l’Iran a lancé une attaque directe depuis son territoire avec plus de 200 drones, missiles de croisière et missiles balistiques contre Israël, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. L’Iran s’est également publiquement déclaré fier de cette attaque. L’attaque constitue une escalade grave et dangereuse.



L’Iran continue de violer ses obligations internationales, comme en témoigne l’attaque d’aujourd’hui contre Israël en violation de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité, et en accélérant le rythme de ses transferts d’armes au Hezbollah en violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. L’Iran a été l’architecte de l’instabilité. depuis des années, par l’intermédiaire du Hamas, des Houthis, du Hezbollah et d’autres mandataires. Mais il est désormais au premier plan dans ses actions pour réaliser son ambition d’attaquer Israël.



Ces attaques contre Israël s’inscrivent dans une dangereuse tendance à la détérioration, comme en témoignent les différentes lettres que je vous ai adressées au cours des dernières années, et qui constituent une menace concrète pour la paix et la sécurité de l’ensemble de la région. Israël a averti la communauté internationale des aspirations de l'Iran, au-delà de ses activités terroristes et de son soutien aux mandataires du terrorisme, y compris le financement et l'armement du Hamas et du Hezbollah. L'attaque iranienne fait suite à la saisie d'un cargo civil portugais par le Corps des Gardiens de la révolution iraniens.



La gravité et l'ampleur des attaques sont sans précédent et constituent une violation flagrante de la souveraineté d'Israël, du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. L’Iran constitue une menace directe pour la paix internationale et viole ouvertement la Charte des Nations Unies et les résolutions du Conseil de sécurité. Le moment est venu pour le Conseil de sécurité de prendre des mesures concrètes contre la menace iranienne.



Je confirme la demande d'Israël de convoquer immédiatement une réunion du Conseil de sécurité pour condamner sans équivoque l'Iran pour ces graves violations et agir immédiatement pour désigner le CGRI comme organisation terroriste.



Je vous serais reconnaissant de bien vouloir distribuer cette lettre et son annexe comme document du Conseil de sécurité. Je tiens à vous informer qu'une lettre identique a été envoyée à S.E. M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.



Sincèrement, Gilad Erdan Ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies