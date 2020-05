Crise du Covid-19 : L’UE approuve 7 milliards d'euros d’aides accordées à Air France

Sans surprise, la commission européenne a approuvé, ce lundi 4 mai, le soutien financier de 7 milliards d'euros que la France a octroyé à Air France. Un appui financier que la compagnie française avait besoin pour affronter la crise liée au nouveau coronavirus.





Selon Rfi.fr qui donne la nouvelle, la commission européenne a tenu à expliquer par un communiqué que «sans une aide publique, Air France serait exposé à une faillite due à l’érosion» de ses activités.





Objectif, «sauver» près de 350 000 emplois directs et indirects





La source ajoute que Air France va recevoir 7 milliards d'euros d’aides au total, à savoir : 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l'État et les 3 milliards seront prêtés directement par l’État français. Ici, l’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de sauver près de 350 000 emplois directs et indirects. Et en contrepartie, la compagnie aérienne s’est engagée à améliorer sa rentabilité et surtout à réduire ses émissions de CO2.





Elle signale que son partenaire KLM au sein du groupe, quant à lui, sera soutenu par le gouvernement néerlandais, qui envisage d’injecter deux à quatre milliards d'euros sous forme de prêts et de garanties.





A noter que l'Union européenne a assoupli mi-mars ses règles vis-à-vis des aides publiques. Ce, pour permettre aux entreprises de ses états membres d’affronter les conséquences de la crise du coronavirus.