[Vidéo] Crise humanitaire en Afghanistan : 600 millions de dollars nécessaires pour aider la population

La Haute-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU Michelle Bachelet s'est déclarée "déçue" lundi du manque de diversité du gouvernement des talibans en Afghanistan et s'est inquiétée du traitement des femmes et de la répression de plus en plus violente des voix dissidentes.