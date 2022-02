Crise Russie/Ukraine: L’ambassade du Sénégal en Pologne ‘’suit avec intérêt’’ la situation

La tension entre la Russie et l’Ukraine inquiète les Sénégalais établis dans ces pays.



Selon les informations livrées par Emedia, l’ambassade du Sénégal en Pologne suit « avec intérêt » les derniers développements de la situation en Ukraine.



En effet, elle a " invité la communauté sénégalaise sur place à éviter de prendre des risques qui pourraient engager leur sécurité ou celle des membres de leurs familles’’, lit on dans les colonnes du site.



Qui poursuit: ‘’ Pour ceux qui choisiront de quitter le territoire, l’Ambassade rappelle que, conformément à sa lettre d’informations du 15 février 2022, les points d’entrée de la frontière polonaise sont ouverts ‘’.



Elle demande ainsi aux Sénégalais vivant dans ce pays, ‘’ de prendre directement contact avec la cellule de crise et de veille, dès franchissement de la frontière polonaise ‘’.



Toutefois, L’Ambassade invite les sénégalais sur place à ‘’ faire preuve de sérénité et à respecter les directives des autorités ukrainiennes en ce qui concerne l’Etat d’urgence et les mesures sécuritaires subséquentes’’.