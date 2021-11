Cuba: l'artiste Yunior Garcia, figure du mouvement «Archipiélago», réfugié en Espagne

opposant cubain Yunior García

Il a quitté La Havane pour se réfugier à Madrid. L'opposant cubain Yunior García est arrivé hier mercredi en Espagne avec son épouse. Il était le principal organisateur de la manifestation de lundi dans la capitale cubaine, une mobilisation qui avait tourné court après l'arrestation de plus de 100 personnes.





Ses pièces de théâtre et ses scénarios pour la télévision et le cinéma étaient connus depuis longtemps. Mais c’est une autre notoriété, bien plus périlleuse, que Yunior Garcia avait acquise dernièrement. Il y a un an, lorsque des centaines d'artistes manifestent pour réclamer plus de liberté d'expression, il devient le porte-étendard d'une nouvelle génération de gens du spectacle, de journalistes et d'universitaires critique du gouvernement.





En juillet dernier, Cuba est secouée par de grandes manifestations spontanées, un mouvement inédit depuis la révolution de 1959. Yunior Garcia y prend part, tentant de réclamer quelques minutes d'audience à la télévision d'Etat. Il est alors arrêté, puis libéré le lendemain.