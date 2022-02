Cyclone Batsirai : 12 blessés recensés, le préfet estime que «le pire n'est pas passé»

Le cyclone Batsirai, qualifié de «très dangereux» par Météo France, a frappé la Réunion hier. Le préfet de l'île a annoncé 12 blessés dans un bilan provisoire.



Le préfet de l'île de la Réunion Jacques Billant a déploré douze blessés durant la nuit lors du passage du cyclone Batsirai tôt jeudi matin au nord de ses côtes et a prévenu que «le pire n'est pas passé» car la journée sera marquée par de fortes précipitations.



Si le préfet ne dénombre pour l'heure «aucune victime due au non respect» des consignes de confinement, l'île compte cependant «12 blessés en urgence relative; 10 personnes qui ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, un sapeur-pompier électrisé au cours d'une intervention sur un feu de pavillon et un blessé suite à une chute d'un toit», a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.



La population doit «se mettre à l'abri d'ici à 19h» et ne sortir «en aucun cas» après cet horaire, indiquait la préfecture sur son site, ce mercredi.



Les établissements scolaires et les universités étaient déjà fermés depuis ce mercredi matin et les compagnies aériennes ont adapté leur programme de vols.



Avec des rafales attendues à 200 km/h, Batsirai devrait passer au plus près de La Réunion jeudi vers 4h, entre 120 et 200 km au nord de La Réunion.







«La distance exacte reste à préciser compte tenu de l'incertitude sur la position du système», a souligné hier Météo-France.