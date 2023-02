Dans « L’Amour est dans le pré », le tout premier câlin de Patrice a bouleversé les internautes

Déjà 18 saisons et, pourtant, l’émission L’Amour est dans le pré parvient toujours à livrer des histoires aussi touchantes. Une semaine après avoir dévoilé les premiers portraits des 14 agriculteurs à la recherche de l’amour cette année, M6 a diffusé lundi 6 février le deuxième épisode de son programme emblématique. La présentatrice Karine Le Marchand est notamment allée à la rencontre de Patrice, un chaleureux éleveur de vaches de 39 ans qui a bouleversé les téléspectateurs.



Fils d’agriculteur, ce Normand pur souche a repris l’exploitation de vaches laitières de ses parents en 2009. Une ferme qu’il a adaptée en élevage de vaches allaitantes pour se dégager du temps et cultiver en parallèle de l’orge, du colza, du lin et des betteraves.



Un moyen surtout pour l’agriculteur de faciliter sa vie avec un handicap physique, « mais absolument pas mental », comme le précise Karine Le Marchand. Car depuis la naissance, Patrice est atteint d’hémiplégie. En plus de lui causer des problèmes de diction, cette pathologie impacte la motricité de sa main et de sa jambe droites.

Déjà « le coup de cœur de cette saison »



Cette différence n’a jamais empêché Patrice de travailler mais, depuis son enfance, elle est source de grande solitude. Alors qu’il se confie à Karine Le Marchand, il confesse n’avoir jamais trouvé l’amour et se retrouve submergé par l’émotion. « Jamais personne ne m’a pris dans les bras, cela me manque », explique-t-il au bord des larmes. « C’est douloureux hein ? Tu veux commencer avec moi ? Je serai la première ! », lui propose la présentatrice.



S’ensuit un câlin particulièrement touchant entre l’agriculteur et l’animatrice. Après ce moment poignant, l’agriculteur se fend d’un énorme sourire. « Alors c’est comment ? », lui demande Karine Le Marchand. « Et bah, j’aime bien… Merci ! J’ai tout à apprendre », répond Patrice.



Une séquence bouleversante, qui n’a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. « J’avoue que j’ai versé ma petite larme devant ce câlin. J’espère que Patrice trouvera une douce compagne », confie une internaute.



« On ne part vraiment pas avec les mêmes chances… Je te souhaite tout le bonheur du monde Patrice, et je veux bien te serrer fort dans mes bras », propose un autre. « C’était si beau », observe une troisième.



Une chose est sûre, si les téléspectateurs ont encore bien des moments d’émotion à découvrir dans L’Amour est dans le pré, Patrice, lui, est bien parti pour être le « coup de cœur » de cette 18e saison.