[Photos] De l'Amérique à la Russie, le monde s'embrase

Sur l'île d'Eubée, cette habitante fait partie des milliers de personnes évacuées en catastrophe. Le 8 août

Ce paysage qu’elle a tant aimé, elle ignorait qu’il lui infligerait une telle souffrance. Des centaines de milliers d’habitants fuient des brasiers sur les côtes méditerranéennes, en Sibérie, au Canada… Avec 47 °C et 49,1 °C, la Grèce et la Turquie ont battu leurs records de température. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) vient de publier son sixième rapport. La limite du réchauffement qu’ils avaient fixée à 1,5 °C sera atteinte dès 2030, dix ans plus tôt que prévu.





Sa robe noire, ses savates, sa canne et un minuscule sac en plastique bleu : c’est tout ce que cette très vieille dame a pu emporter. Debout, massés sur un ferry prévu pour les voitures, ils sont des centaines à contempler, incrédules, l’île d’Eubée qu’ils fuient dans la nuit : leur monde n’est plus qu’un brasier dantesque sous un ciel rouge sang. « Tout le pays s’est transformé en poudrière », commente le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Et de lancer : « Si certains doutent encore de la réalité du changement climatique, qu’ils viennent ici voir l’intensité du phénomène ! » La France a beau être prise dans une « goutte froide », comme les météorologues surnomment une zone fraîche cernée de chaleur, des pans immenses de l’hémisphère Nord sont en proie à des canicules et des brasiers d’une ampleur inédite : bassin méditerranéen, Amérique du Nord, Russie…









Une bénévole dans la ville d'Oren, le 3 août











Les bâtiments sont perdus, reste à sauver les brebis. Dans la province de Mugla, le 2 août











En Turquie, les vacanciers regardent Marmaris brûler tel un volcan











Greenville, en Californie, est rayé de la carte en une nuit











On dirait un arbre… mais c’est un poteau électrique transformé en torche géante, à Greenville, en Californie, le 4 août











Des touristes attendent d’être évacués alors que le feu est sur le point d’atteindre le rivage, à Bodrum, en Turquie, le 1er août











Le désespoir d’une femme pompier. À Afidnes, à 30 kilomètres au nord d’Athènes, le 6 août. Quatre-vingt-deux pompiers français sont venus en renfort