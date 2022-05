De plus en plus de consommateurs de drogues pris au volant

Des consommateurs de Drogues pris au volant

De plus en plus de conducteurs sont pris en flagrant délit de conduite sous l'influence de drogues. Et le nombre d'automobilistes pris en flagrant délit n'est que la partie visible de l'iceberg, rapporte dimanche le journal De Zondag.





Selon l'institut de sécurité routière Vias, en 2020, la consommation de drogues a été détectée après 913 accidents de la route. Au cours des six premiers mois de 2021, ce nombre était déjà de 547. Mais ces chiffres sont certainement sous-estimés, affirme-t-on chez Vias.





La police fédérale a par ailleurs enregistré pas moins de 5.060 conducteurs pris sous l'influence de drogues lors de contrôles en Flandre au cours du premier semestre 2021. Il s'agit d'un record absolu qui, en six mois à peine, représente déjà quelque deux tiers du nombre total de cas en 2020 (7.619). En 2019, le nombre de constatations était encore beaucoup plus modeste : 3.191 pour les six premiers mois et 7 038 pour toute l'année. La tendance est clairement à la hausse.