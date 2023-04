De Thiès à Gatroune (Libye) : tout sur le voyage des jihadistes sénégalais recrutés par Daesh

Les femmes de cinq jihadistes sénégalais tués en Libye alors qu’ils combattaient pour Daesh ont été rapatriées à Dakar le 17 mars. Il s’agit de Aïssatou Ba, Aïssatou Faye Dia, Fatoumata Cissokho, Abibatou Mbaye et Marème Diop.



Elles ont été sorties des prisons libyennes par les autorités sénégalaises. Rentrées avec leurs onze enfants, elles ont été accueillies à l’aéroport par les éléments de la Brigade anti-terroriste de la DIC. Après avoir passé des consultations à l’Hôpital Principal, elles ont été déférés au parquet lundi dernier pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.



L’une d’entre elles, Aïssatou Ba, a retracé le parcours des jihadistes sénégalais enrôlés par Daesh, du Sénégal à la Libye. D’après son récit, repris par L’Observateur, leur convoi est parti en 2014. Le voyage a été préparé à la Médina, au domicile d’un certain Cheikh Abdallah Ba. C’était en présence de Abdourahmane Dia, qui deviendra son mari, et Sidy Sarr, qui était le chef de la délégation.



Le voyage devait les mener en Syrie. La Libye n’étant qu’une étape de l’expédition qui s’est faite par la route et a duré un mois.



Le groupe est parti de Thiès. En plus de Sidy Sarr, Aïssatou Ba et son futur époux, il était composé de Matar Dieng, Abdallah Ba, Cheikh Abdallah Dièye et Marième Diop, l’épouse du chef de la délégation. Les nouvelles recrues de Daesh ont traversé le Mali, le Burkina Faso et le Niger avant d’arriver à la frontière libyenne, à Gatroune. Elles seront récupérées par les hommes de Abdoul Aziz Chamy, représentant de l’État islamique en Libye.



Le groupe sera ensuite conduit à bord du pick-up à Syrte, la ville libyenne qui venait de tomber entre les mains des islamistes. Accueillis par les Ansaarous-Charia (les soldats de la Charia), ses membres logeront dans différents hôtels avant de poser définitivement leurs baluchons à Syrte.



D’après L’Observateur, les jihadistes sénégalais ne verront jamais la Syrie comme initialement prévu. Feu Abou Bakr Al-Baghdadi, chef de Daesh à l’époque, ayant décidé, selon le journal, de les maintenir en Libye pour écarter les risques d’infiltration de son organisation.

Le quotidien du Groupe futurs médias souligne que d’autres groupes de jihadistes sénégalais prendront le même itinéraire pour rejoindre Daesh.