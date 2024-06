Débat catastrophique pour Biden face à Trump : les démocrates en panique

Le président américain, qui devait rassurer sur son âge, a fait exactement l'inverse pendant que Donald Trump s'est montré relativement discipliné. Des voix appellent le démocrate à renoncer.















Le débat terminé, les analyses tombent. Et la panique s'installe chez les démocrates. « Il y a un sentiment, un choc sur le début (de Biden), sa voix, il avait l'air désorienté. Les débats vont se multiplier pour savoir s'il doit continuer », lâche sur CNN David Axelrod, le stratège de la campagne d'Obama. « Ça m'a fait mal, j'ai de la peine », ajoute l'analyste et ancien conseiller d'Obama Van Jones. L'ex-maire de San Antonio et ancien secrétaire au Logement Julian Castro dit tout haut sur X ce que tous les démocrates soufflent tout bas : « La barre était très basse pour Biden et il n'a pas réussi à la passer. Il semblait mal préparé, perdu, et pas assez fort pour parer avec efficacité Trump, qui ment tout le temps. »





« Je souhaite que Biden réfléchisse à sa performance lors de ce débat, puis annonce sa décision de se retirer de la course, laissant le choix du candidat démocrate à la convention », écrit l'éditorialiste du New York Times Nicholas Kristof. Techniquement, il est possible de remplacer Joe Biden lors d'une convention démocrate ouverte, encore faut-il qu'il décide de passer la main.