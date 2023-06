Décès de l'Américain Jim Hines, premier homme sous les 10 secondes au 100 m

L'Américain Jim Hines, premier athlète à avoir officiellement couru le 100 m sous les dix secondes (9 sec 95), est décédé samedi à l'âge de 76 ans, a annoncé la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics), en exprimant sa "profonde tristesse".



"En plus d'avoir été champion olympique du 100 m en 1968, Hines est connu pour avoir été le premier homme à passer officiellement sous le seuil des 10 secondes", a rappelé l'institution dans un communiqué publié sur son site internet dans la nuit de dimanche à lundi.



C'est lors de cette finale du 100 m des Jeux de Mexico, le 14 octobre 1968, que l'Américain avait réalisé cette performance inédite, en devançant le Jamaïcain Lennox Miller et son compatriote Charles Greene.



Le panneau du stade olympique avait d'abord affiché 9 sec 9, puis son temps avait été annoncé à 9 sec 89 au chronomètre électrique avant qu'il ne soit finalement fixé à 9 sec 95.



"S'ils ont corrigé mon temps, c'est parce que personne ne pouvait croire qu'un homme coure si vite", avait lancé Jim Hines, bravache, dans une interview au quotidien français L'Equipe en 2016.



Ce record tiendra 15 ans, jusqu'au temps de 9 sec 93 réalisé par son compatriote Calvin Smith à Colorado Springs (Etats-Unis), en 1983. Le détenteur actuel est le Jamaïcain Usain Bolt, avec un chrono de 9 sec 58 réalisé lors des championnats du monde 2009 à Berlin.



A Mexico, Jim Hines avait également remporté l'or avec le relais 4 x 100 m américain, mais ses deux titres olympiques resteront sans lendemain puisqu'il mit rapidement un terme à sa carrière d'athlète, à 22 ans, pour se lancer sans grand succès dans le football américain.



Plus jeune, Hines, né dans l’Arkansas, avait aussi failli devenir joueur de baseball avant qu'un entraîneur, impressionné par sa pointe de vitesse, ne le convainque de lâcher la batte pour les pistes d'athlétisme.