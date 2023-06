Décès de la Brésilienne Astrud Gilberto, la chanteuse de "Girl from Ipanema"









La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto, figure de la bossa nova et interprète de la célèbre chanson "Girl from Ipanema", est décédée à l'âge de 83 ans, a annoncé mardi sa famille.





L'artiste est morte lundi dans sa maison de Philadelphie, aux Etats-Unis, a confirmé à l'AFP sa petite-fille Sofia Gilberto.





"J'apporte la triste nouvelle que ma grand-mère est devenue une étoile aujourd'hui et qu'elle se trouve aux côtés de mon grand-père Joao Gilberto", également chanteur, mort en 2019, avait-elle auparavant annoncé sur Instagram.





Née en 1940 à Salvador, dans le nord-est du Brésil, elle a été pendant plusieurs années l'épouse de Joao Gilberto, autre monument de la musique brésilienne, décédé en 2019.





"Repose en paix, ma muse éternelle. A présent, tu vas chanter avec les oiseaux et les anges autour de toi", a réagi sur Instagram la chanteuse Bebel Gilberto, née de l'union de Joao Gilberto et d'une autre artiste brésilienne, Miucha.





"Sa contribution pour la diffusion de la musique brésilienne dans le monde est incommensurable. Son swing incomparable m'accompagnera pour toujours", a réagi pour sa part le chanteur américain Mark Lambert.





La "reine de la bossa nova", dont la discographie compte 19 albums, a immortalisé "Garota de Ipanema", de Tom Jobim et Vinicius de Moraes, en interprétant le refrain en anglais dans une version enregistrée à New York avec le saxophoniste Stan Getz, et intitulée "Girl form Ipanema".





Cela lui a valu de devenir la première chanteuse brésilienne à remporter un Grammy, avec le disque de l'année 1964.





Eloignée de la scène depuis 2002, elle a vécu les dernières années de sa vie aux Etats-Unis.





Le Brésil a perdu trois grandes chanteuses en quelques mois: avant Astrud Gilberto, Gal Costa, icône du tropicalisme, est décédée en novembre, et Rita Lee, reine du rock brésilien, en mai.