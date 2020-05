Décès du bluesman Lucky Peterson

C’est un grand nom du blues qui vient décéder à Dallas, le 17 mai, à l’âge de 55 ans. L'Américain Lucky Peterson est mort d’un accident vasculaire cérébral. Le chanteur, guitariste et bluesman a perdu connaissance chez lui. Transporté en urgence à l'hôpital, il n'a pas pu être réanimé.







Il avait 55 ans et presque autant d’expérience de la scène. Judge Kenneth Peterson, son vrai nom, a vécu une enfance baignée dans la musique. Il est né à Buffalo, près de New York, d’un père guitariste et propriétaire d’un club de blues. Dès son plus jeune âge, il y fréquente de nombreux musiciens comme Muddy Waters ou Buddy Guy.





Il a cinq ans quand il se produit pour la première fois à l’orgue. En enfant prodige, Lucky Peterson enchaîne ensuite les apparitions et performances sur les plateaux télé. Il accompagne de nombreux artistes à l’orgue, dont Mavis Staples et Bootsy Collins.





L'incarnation d'un blues pluriel





Plus tard, il passe à la guitare, son deuxième instrument de prédilection, la troisième étant sa voix caverneuse. Lucky Peterson incarnait un blues pluriel, avec des morceaux assaisonnés de jazz, R&B et rock.





Il avait une vingtaine d’albums à son actif. Son dernier opus, baptisé 50 Just Warming Up !, était sorti, il y a un an, pour fêter ses 50 ans de carrière. Cinquante ans, qui étaient donc, à ses yeux, qu’un tour de chauffe.