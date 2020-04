Découverte macabre dans une société de pompes funèbres à New York

Découverte dans une Pompe Funèbre

Macabre découverte ce mercredi à Brooklyn, relatent AP et Reuters. Alertée par des riverains incommodés par une odeur nauséabonde, la police new-yorkaise a inspecté une société de pompes funèbres et constaté qu’une cinquantaine de corps avaient été entreposés dans un camion non réfrigéré.

Les enquêteurs ont découvert quatre camions et une cinquantaine de corps (une centaine, selon ABC) mais aucune charge n’a pour le moment été retenue contre la direction de cette société de pompes funèbres, Andrew T. Cleckley Funeral Home, sans doute dépassée par la pandémie chaotique qui frappe actuellement la mégapole new-yorkaise.





Selon les premiers éléments de l’enquête, les corps avaient été entreposés sur des sacs de glace dans plusieurs camions ordinaires, stationnés devant l’entreprise, dans l’attente d’un véhicule réfrigéré capable d’assurer leur conservation optimale. Des témoins ont finalement aperçu les employés, équipés de combinaison de protection, déplacer les corps dans un camion adéquat.





Les autorités n’ont pas précisé s'il s’agissait de victimes du Covid-19.