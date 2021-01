Denver (États-Unis) : L’identité des présumés meurtriers de la famille Diol révélée

Trois personnes, dont des adolescents âgés de 15 à 16 ans, ont été arrêtés, mercredi dernier, à Jefferson, un quartier de la ville de Denver, aux États-Unis.Selon L'Observateur, les mis en cause sont les présumés meurtriers des 5 membres de la famille Diol décédés, en août dernier, dans un incendie (criminel ?).C'est le père des victimes, Hamady Diol, la soixantaine, qui a révélé au journal l’identité des présumés assassins.Il y a un Asiatique de 16 ans et deux Américains, âgés respectivement de 14 et 16 ans. Une femme de 22 ans serait aussi impliquée dans le meurtre.