Des activistes crèvent les pneus de voitures de luxe près de la COP26 à Glasgow

Des activistes crèvent des pneus de voitures de luxe à Glasgow

Des activistes ont confirmé avoir dégonflé les pneus de voitures de luxe garées près de la COP26 à Glasgow. Ils ont fait cela pour sensibiliser la population aux émissions nocives de CO2 de ces types de voitures.





Des dizaines de propriétaires de voitures SUV, garées non loin du sommet sur le climat, ont retrouvé leur véhicule avec des pneus crevés et un flyer sur le pare-brise dénonçant leur “violation du climat”. L’organisation climatique “Tyred of SUVs” a revendiqué cette action. Ils ont déclaré avoir dégonflé les pneus d’environ 60 voitures dans la partie la plus riche de la ville. “Si les 4x4 étaient une nation, ils seraient le septième plus grand pollueur de notre planète”, rapporte le collectif.





Un pharmacien vivant à Glasgow a trouvé sa voiture avec les deux pneus avant à plat. Il a déclaré à la BBC qu’il ne pense pas que s’attaquer aux individus va résoudre les problèmes, car “on ne sait jamais pourquoi quelqu’un choisit une telle voiture”. “Il n’y a presque pas de points de recharge pour une voiture électrique dans ma région, c’est pourquoi j’ai choisi un SUV”. Il dit cependant qu’il comprend la frustration des militants.