Des centaines de passagers sans pantalon dans le métro de Londres

Journee sans pantalon à Londres

À Londres, dimanche, des centaines de participants ont voyagé sans pantalon, ce qui a provoqué l’étonnement et l’amusement des autres passagers. Subway Ride organise cette action dans différentes villes à chaque début d’année.





C’est le retour du “No Pants Subway Ride” après une pause forcée de l’initiative liée au coronavirus. Cette tradition insolite a débuté en 2002: sept humoristes new-yorkais avaient fait semblant de ne pas se connaître et avaient pris le métro sans leur pantalon. Depuis, de plus en plus de personnes ont pris le train en marche et l’événement est devenu culte. “Il n’y a pas de raison derrière cela. Nous voulons simplement créer un moment de plaisir et faire sourire les autres voyageurs”, explique l’organisateur Ivan Markovic.