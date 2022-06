Des combattants congolais présents dans les rangs de la milice prorusse de Lougansk

Des combattants congolais présents dans les rangs de la milice prorusse de Lougans

À peine quelques jours après le début de l’invasion russe, de nombreux combattants étrangers sont partis rejoindre les forces ukrainiennes. Mais ils ne sont pas les seuls, d’autres sont partis aider les milices prorusses. Nos confrères des “Observateurs” ont pu rencontrer deux Congolais qui ont rejoint ces milices.





Jean-Claude Sangwa est originaire de la RDC et est parti étudier en Russie “il y a deux ans et demi”, raconte-t-il aux Observateurs. Dès le début du conflit, il a décidé de rejoindre la milice prorusse de la République populaire autoproclamée de Lougansk.





“J’ai choisi la Russie parce que c’était mon pays de rêve. Et celui de mon père aussi. J’ai fait l’armée avec la bénédiction de mon père, c’est lui qui m’avait envoyé en Russie avant de mourir. (...) J’ai rejoint un frère congolais à Lougansk, j’y ai étudié la langue russe, puis l’économie, puis j’ai intégré une école militaire. Après le début de la guerre, j’ai rejoint les combats. Ce n’était pas obligatoire, c’était ma volonté.”





L’homme raconte ensuite qu’il y a trois combattants congolais à Lougansk, mais aussi des combattants arabes, de biélorusses, et plus étonnant: californiens et une Française.





Annoncés comme morts

Un mois après l’invasion, Jean-Claude Sangwa ainsi qu’un autre Congolais avaient été annoncés comme morts par des pro-ukrainiens. En effet, le 27 mars 2022, une image publiée sur Telegram montre deux passeports militaires, avec un tampon du commissariat militaire de la République populaire de Lougansk ainsi que la photo de Jean-Claude Sangwa et de son comparse. La photo était légendée comme suit: “Décédés, des mercenaires”.





“Mes documents ont été pris dans une embuscade avec les Ukrainiens. Ils ont pris tous nos documents et ensuite, quand ils ont vu ma carte de soldat, ils l’ont publiée sur Internet pour dire que j’étais mort. Ils avaient beaucoup de documents, ce n’était pas juste moi.”