Des décès en cascade mais aucune mention du Covid: la situation chinoise soulève les interrogations

Vague de covid en Chine

Une vague de décès suspects alimente le débat en Chine, actuellement confrontée à une nouvelle flambée de contaminations au Covid-19. En effet, sans réelle explication, la cause du décès est mystérieusement passée sous silence dans la grande majorité des cas. Or, depuis la mort de plusieurs célébrités de premier plan, de plus en plus de Chinois s’interrogent. Tout comme la communauté internationale...





La soprano Chu Lanlan, 39 ans, figure de l’opéra de Pékin et qui avait notamment participé à la cérémonie d’ouverture des JO en 2008, le réalisateur Wang Jingguang, 54 ans, connu pour ses films “Never Look Back” et “Lawless”, les acteurs Fu Zucheng, 82 ans, et Gong Jintang, 84 ans, star d’un feuilleton populaire, l’ancien footballeur Wang Ruoji, 37 ans, le scénariste Ni Zhen (“Épouses et concubines”, de Zhang Yimou), l’ancien journaliste et éminent professeur Hu Fuming, Tang Weigu, patron de l’un des principaux fabricants de tests antigéniques et une dizaine d’autres scientifiques de renom, ainsi qu'une foule d’anonymes, sont tous décédés récemment dans des circonstances pour le moins nébuleuses, s'interroge la presse internationale, dont France inter, AD.nl et la BBC.





Un bilan des décès très sous-évalué

Dans tous les cas évoqués ci-dessus, et bien d’autres, les causes de la mort ne sont étrangement pas mentionnées. Pas même sur les faire-part ou dans les rubriques nécrologiques. L’attitude des autorités chinoises soulève dès lors la plus grande méfiance, surtout au sein d’une population déjà confrontée à une manipulation des chiffres officiels par le passé, notamment lorsque l’épidémie de Covid est apparue à Wuhan en 2020, foyer présumé d’une catastrophe mondiale. Si Pékin, sous la pression de l’OMS, a daigné transmettre de nouvelles données, les chiffres en matière de décès semblent toujours très largement sous-évalués: en réalité, seuls sont comptabilisés “les personnes qui ont succombé à une insuffisance respiratoire liée au virus”, précise l’AFP.





Nouvelle flambée de contaminations