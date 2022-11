Des délégués se plaignent du manque d’eau et de nourriture à la Cop27: certains se font livrer McDonald’s en plein désert

Pour manger et boire, c’est le désert. Des délégués internationaux présents à la Cop27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, estiment qu’il n’y a pas assez de nourriture et d’eau à leur disposition, selon un article du Guardian. Certains se feraient même livrer des McDonald’s acheminés en voiture par le désert.

“Il n’y a pas d’eau, pas de nourriture et la logistique est horrible. Ce ne sont pas des conditions pour arriver au consensus”. Un participant à la Cop27 a tiré la sonnette d’alarme sur Twitter concernant le manque de nourriture dans les allées de la Cop27. Beaucoup de frigos et de fontaines à eau seraient vides, et les stands de burgers ou de sandwichs auraient des problèmes de stock pour satisfaire la demande.

“J’ai essayé de prendre un gros petit-déjeuner, mais ça ne suffit pas”, explique au Guardian une femme travaillant pour une ONG, qui patiente depuis 40 minutes pour acheter un hamburger. “C’est horrible. Il y a une file pour récupérer la nourriture et une autre pour payer”.

“Nous ne devrions pas nous plaindre. Cette conférence a lieu dans le désert et dans un pays en voie de développement. Au moins il y a du café gratuit”, tempère une personne sur place. Mais certains n’ont pas cet état d’esprit positif: plusieurs délégués auraient été vus mangeant des McDonald’s acheminés en voiture par le désert, rapporte le Guardian.

Pour répondre à ces plaintes, la Cop27 a augmenté les stocks d’eau et de nourriture. Si les files d’attente sont moins longues qu’au début, les délégués ne sont pas encore pleinement satisfaits, conclut le média britannique.

The life of a climate negotiator at #COP27 in a nutshell ??????? Almost no water, no food, horrible logistics. These conditions are not appropriate for reaching consensus. pic.twitter.com/jO9JOlqAeg