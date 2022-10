Des dizaines de cercueils suspendus dans les airs à Naples après l'effondrement d'un grand mur funéraire

Effondrement d'un cimetière à Naples

Un grand bâtiment en marbre dans lequel étaient entreposés des cercueils s’est effondré à Naples. Les images montrent une douzaine de cercueils suspendus en l’air. Un incident similaire avait déjà eu lieu cette année, ce qui suscite des critiques de plus en plus vives à l’égard du mauvais entretien des cimetières dans la ville italienne.





L’effondrement s’est produit dans le cimetière de Poggioreale, l’un des principaux cimetières de Naples. “Une forte détonation et un gros nuage de poussière ont précédé l’effondrement”, a déclaré Vincenzo Santagada, responsable des cimetières de Naples. Aucun visiteur n’était présent à ce moment-là, le cimetière étant fermé. L’endroit est resté interdit au public après l’incident, les pompiers estimant qu’il n’était pas suffisamment sûr.