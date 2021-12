Des dizaines de migrants portés disparus au large de la Grèce

Des migrants portés disparus en Grèce

Des dizaines de migrants ont été portés disparus au large de l'île grecque de Folegandros après le naufrage de leur canot et une opération de sauvetage a été lancée, ont annoncé mercredi les garde-côtes grecs. Douze personnes ont pu être secourues, dont des enfants, et le corps d'une personne décédée a été récupéré, ont souligné les garde-côtes dans un communiqué.





Or, selon certains témoignages ils étaient 32 et selon d'autres une cinquantaine, a déclaré à l'AFP un responsable des garde-côtes. Quatre navires des garde-côtes, deux hélicoptères de la marine et de l'armée de l'air, un appareil militaire de transport, cinq navires de passage et trois navires privés participent aux opérations de secours, ont précisé les garde-côtes.





L’opération de secours a été lancée mardi soir après qu'une alerte a été donnée sur un canot transportant des migrants qui avait commencé à prendre l'eau au sud des îles Cyclades. Les personnes qui ont pu être secourues - sept Irakiens, trois Syriens et deux Egyptiens - ont été hospitalisées par précaution sur l'île de Santorin. La Grèce avait été la principale porte d'entrée par laquelle un million de demandeurs d'asile environ, principalement des Syriens, des Irakiens et des Afghans, étaient arrivés en Europe en 2015.