Des écoles du Nord et de Toulouse refermées après des cas de Covid-19

Le coronavirus font refermer des écoles du Nord et de Toulouse

Deux écoles de Villeneuve-d’Ascq (e), ainsi qu’une maternelle et un collège de Toulouse ont refermé leurs portes après la détection de cas de coronavirus parmi leurs personnels, ont annoncé les mairies concernées.“J’ai appris ce 22 mai un cas de contamination par le Covid-19 d’un agent municipal ayant travaillé à l’école Calmette”, a indiqué le maire de Villeneuve-d’Asq Gérard Caudron dans un communiqué.Cet agent, chargé notamment de l’entretien des locaux, a travaillé du 13 au 15 mai “en dehors de la présence des élèves” mais “potentiellement avec les enseignants présents” et le 18 mai “en présence des élèves et de l’équipe enseignante” ainsi que “sur le temps de restauration”, précise le maire.“Bien qu’il n’y ait eu aucun contact direct avec les enfants et dans le respect du principe de précaution, j’ai décidé néanmoins, de fermer temporairement le groupe scolaire Calmette ainsi que le Centre d’accueil et de loisirs rattaché (...) jusqu’à nouvel ordre”, poursuit-il. Les locaux “feront l’objet d’une désinfection et toutes les préconisations des autorités sanitaires seront strictement appliquées”, conclut le maire.À Toulouse, l’école maternelle Ernest Renan, “accueillant de 8 à 10 enfants” restera aussi fermée lundi jusqu’à nouvel ordre après la confirmation de la contamination d’une agente, a indiqué à l’AFP Marion Lalane de Laubadère, adjointe au maire chargée de l’Éducation.Informée vendredi soir de ce cas de Covid-19, la mairie a “jugé plus raisonnable” cette fermeture. La réouverture dépendra de l’issue des protocoles sanitaires enclenchés.L’agente, présente dans les locaux en temps périscolaire la semaine de la réouverture, à partir du 11 mai, était en congé la semaine dernière. Une autre agente, dont le résultat du test était attendu, a présenté “un peu de fièvre”, a ajouté l’adjointe.Les syndicats Sud et CGT avaient alerté samedi la mairie du cas de cette école, réclamant sa fermeture. Fermeture aussi au collège François Mitterrand de Fenouillet, en banlieue toulousaine, “jusqu’au 02 juin a minima pour un cas avéré de Covid au sein du personnel”, a indiqué la mairie.Outre “l’identification et le dépistage des cas contacts” en cours, un “nettoyage minutieux et une désinfection des locaux occupés” seront effectués avant d’accueillir à nouveau les élèves, précise la direction de l’établissement sur son site.