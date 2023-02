Des escrocs profitent du drame en Turquie et en Syrie pour soutirer de l’argent via de faux appels aux dons

escrocs profitent du drame en Turquie et en Syrie

Les appels aux dons pour venir en aides des sinistrés en Turquie et en Syrie se multiplient. Attention cependant aux arnaques qui pullulent sur les réseaux sociaux, Twitter et TikTok en tête.





Comme pour la guerre en Ukraine avant cela, une aide internationale s’est rapidement mise en place après le tremblement de terre qui a secoué le sud-ouest de la Turquie et le nord-est de la Syrie, le 6 février dernier. Dons de vêtements, de nourriture, de matériel de soin et médicalisé, mais aussi dons en monnaie sonnante et trébuchante, organisations, associations et particuliers s’unissent pour venir en aide aux rescapés du séisme, dont le bilan meurtrier fait à ce jour état de plus de 41.000 victimes.





Et comme le conflit russo-ukrainien avant lui, des personnes malhonnêtes ont vu dans ce drame humain l’opportunité de s’enrichir. Plusieurs cagnottes et appels aux dons fallacieux ont rapidement vu le jour après le tremblement de terre. Et comme le cas ukrainien, les escrocs sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Twitter. Sur le site à l’oiseau bleu, des comptes, pour la plupart créés il y a quelques jours à peine, ou qui ont été rapidement renommés pour l’occasion, invitent les internautes à faire un don via PayPal, sur le compte privé des arnaqueurs, ou via un site de cryptomonnaies douteux. En cliquant sur ces liens, nous avons constaté que dans certains cas, Twitter affichait un message d’alerte: “Le lien auquel vous essayez d’accéder a été identifier par Twitter ou nos partenaires comme étant non sécurisés ou menant à des arnaques potentielles.”





Sur la plateforme chinoise, les appels aux dons prennent le plus souvent la forme de lives. Souvent, ils montrent des images des décombres extraites de reportages télévisés, jouées en boucle jusqu’à l’écœurement. Parfois, les images ne représentent absolument pas le dramatique accident qui s’est déroulé la semaine dernière, mais sont extraites d’autres événements qui ont précédé le tremblement de terre. D’autres de ces lives mettent directement en scène des personnes soi-disant rescapées qui demandent directement de l’aide. Dans ces trois cas, les utilisateurs sont invités à faire des dons via les cadeaux digitaux de TikTok qui peuvent ensuite être récupérés en argent par les escrocs.





Contacté par la BBC, le porte-parole de TikTok dit être au courant de ce genre d’arnaques. “Nous travaillons activement pour empêcher les gens d’escroquer et d’induire en erreur les membres de la communauté qui veulent aider”, a-t-il répondu.





Comment aider?

Vous voulez aider les sinistrés turcs et syriens, mais craignez de vous faire avoir par des escrocs sur Internet? Voici quelques conseils pour ne pas tomber dans le piège:





1. De manière générale, méfiez-vous des appels aux dons sur les réseaux sociaux émanant de sombres inconnus. Méfiez-vous encore davantage si ces appels aux dons vous renvoient vers des portefeuilles de cryptomonnaies, des comptes PayPal ou des comptes bancaires privés.





2. Tournez-vous plutôt vers des associations et des organisations reconnues. En Belgique, vous pouvez notamment passer par Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, le Consortium 12-12. Soyez néanmoins prudents, car certains escrocs assurent être affiliés à ces organismes. Dans le doute, faites vos dons directement sur les sites des associations.