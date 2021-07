Des étudiants se voient offrir de l'argent pour reporter leurs études en médecine d'un an

Les étudiants de médecin se voient offrir de l'argent pour un report

Les étudiants souhaitant étudier la médecine à l’université d’Exeter, au Royaume-Uni, se voient offrir un logement gratuit et 10.000 livres (environ 11.600 euros) en espèces s’ils acceptent de retarder leur entrée à l’école d'un an. En cause? Un trop grand nombre d'inscrits pour l’année scolaire 2021-2022.

L’université d’Exeter a contacté les étudiants en médecine qui doivent commencer leurs cours à l’automne prochain pour leur faire une offre étonnante. S’ils sont prêts à reporter leurs études d’un an, ils recevront 10.000 £ en espèces (environ 11.600 €) à la fin du mois d’octobre et un an de logement gratuit. Pour loger à l’université, les étudiants doivent en moyenne débourser 6.574 £ (7.654 €) pour une chambre et 7.611 £ (8.861 €) pour un studio pour un an.

De plus, les étudiants qui acceptent l’offre et disposent des notes suffisantes pour intégrer l’école se voient assurés d’avoir une place l’année prochaine, ce qui limiterait à nouveau le nombre de places libres pour ceux qui souhaitent s’inscrire comme étudiants en médecine à la rentrée 2022.





Les étudiants ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour donner leur réponse.