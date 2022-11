Des gardes-côtes chinois bloquent le passage d’un navire de la marine des Philippines

Des gardes-côtes chinois bloquent le passage d’un navire

Des gardes-côtes chinois ont bloqué un navire militaire philippin qui a récupéré des débris métalliques non identifiés près d'une île dans les eaux disputées en mer de Chine méridionale et ont saisi ces éléments, a annoncé la Défense des Philippines lundi. L'incident survient peu avant que la vice-présidente américaine Kamala Harris rencontre le président philippin Ferdinand Marcos lundi à Manille pendant une visite dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.

L'armée philippine a récupéré un débris non identifié de 740 mètres de long non loin de l'île de Pagasa, le territoire le plus important occupé par les Philippines en mer de Chine méridionale. Les marines étaient en train de le ramener vers une base militaire quand un navire des gardes-côtes chinois a bloqué leur passage.





Le navire chinois a déployé un bateau avec du personnel à bord qui a repris "par la force l'objet flottant en coupant la ligne de remorquage" attachée au navire de la marine philippine, a déclaré le vice-amiral Alberto Carlos, un commandant militaire régional.