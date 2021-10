Des hôtesses de l'air italiennes se déshabillent pour protester contre les licenciements

Des hôtesses de l'air se déshabillent pour protester contre leur licenciement

Des dizaines d’anciennes hôtesses de l’air de la compagnie aérienne italienne Alitalia ont retiré leurs uniformes mercredi, ne portant que des sous-vêtements, lors d’une manifestation dans le centre de Rome.

En difficulté financière depuis longtemps, la compagnie aérienne italienne, vieille de plusieurs décennies, a effectué son dernier vol le 14 octobre.





Une nouvelle compagnie aérienne, ITA, a commencé à voler le lendemain, en utilisant certains des avions d’Alitalia. Elle a également racheté la marque Alitalia, mais a repris un peu moins de 3 000 des 10 000 employés de la défunte compagnie. Les responsables syndicaux affirment que ceux qui travailleront pour ITA sont embauchés à des échelles de salaire nettement inférieures.





Une cinquantaine d’anciennes hôtesses de l’air se sont alignées sur une place au sommet du Capitole de Rome, ont abaissé leurs sacs à bandoulière sur le pavé, puis ont retiré lentement et de manière synchronisée leurs pardessus, puis leurs vestes d’uniforme, puis leurs jupes et ont enlevé leurs chaussures à talons hauts. Elles sont restées pieds nus en silence pendant quelques minutes. Puis elles ont soigneusement ramassé leurs vêtements et leurs chaussures et se sont rassemblés pour crier encore et encore “Nous sommes Alitalia !”.





Les dirigeants syndicaux ont fait pression pour que le gouvernement prolonge les allocations de chômage jusqu’à cinq ans.