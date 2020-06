Des inondations tuent au moins sept personnes en Chine

Inondation en Chine

Selon les autorités, au moins sept personnes ont trouvé la mort dans des inondations en Chine centrale. Des pluies plus abondantes sont prévues dans la région dans les prochains jours.

Les fortes pluies ont commencé à tomber dans la province du Hunan au cours du week-end, emportant les routes et forçant les habitants à se réfugier dans les étages supérieurs des maisons. L’observatoire national chinois a indiqué mardi que de nouvelles pluies sont attendues sur une large partie du centre et du sud de la Chine.





Dans la province de Guangdong, le long de la côte sud-est, plus de 20 000 personnes ont été forcées de chercher un abri. Les bureaux du gouvernement local ont fourni des centaines de tentes ainsi que des bouteilles d’eau et des vêtements dans les zones les plus touchées de Zhaoqing et Qingyuan.





La police paramilitaire a participé aux évacuations et au renforcement des barrages. Des dizaines de rivières ont déjà atteint des niveaux d’alerte ou les ont dépassés ces derniers jours.