Des juges afghanes traquées par les meurtriers qu'elles ont condamnés

Des juges afghanes traquées par leurs meurtriers

Elles étaient les pionnières des droits des femmes en Afghanistan. Mais aujourd’hui, plus de 220 femmes juges afghanes se cachent par crainte de représailles sous le régime taliban. Six anciennes femmes juges se sont exprimées sur la BBC depuis des lieux secrets en Afghanistan.

Tout au long de sa carrière, Masooma (prénom modifié pour sa sécurité) a condamné des centaines d’hommes pour des actes de violence à l’égard des femmes, notamment des viols, des meurtres et des actes de torture.





Mais quelques jours seulement après que les talibans ont pris le contrôle de sa ville et que des milliers de criminels condamnés ont été libérés de prison, les menaces de mort ont commencé.





Des SMS, des messages vocaux et des numéros inconnus ont commencé à bombarder son téléphone.





Au cours des 20 dernières années, 270 femmes ont siégé en tant que juges en Afghanistan. Comptant parmi les femmes les plus puissantes et les plus en vue du pays, elles sont des personnalités publiques connues.





“En voyageant en voiture hors de la ville, je portais une burka, pour que personne ne me reconnaisse. Heureusement, nous avons réussi à passer tous les postes de contrôle des talibans.”





Peu après leur départ, ses voisins lui ont envoyé un SMS pour lui dire que plusieurs membres des talibans étaient arrivés dans son ancienne maison.





Masooma dit que dès qu’ils ont décrit les hommes, elle a su qui la cherchait.





Il y a plusieurs mois, avant la prise de pouvoir des talibans, Masooma a été chargé d’une enquête sur un membre du groupe qui avait brutalement assassiné sa femme.





Après l’avoir déclaré coupable, Masooma a condamné l’homme à 20 ans de prison.





“Je vois encore l’image de cette jeune femme dans mon esprit. C’était un crime brutal”, dit Masooma.





“Une fois l’affaire terminée, le criminel s’est approché de moi et m’a dit : “Quand je sortirai de prison, je te ferai ce que j’ai fait à ma femme”.





“À l’époque, je ne l’ai pas pris au sérieux. Mais depuis que les talibans ont pris le pouvoir, il m’a appelé plusieurs fois et m’a dit qu’il avait pris toutes mes informations dans les bureaux du tribunal.





Il m’a dit : “Je te retrouverai et je me vengerai.”





220 anciennes juges se cacheraient en Afghanistan

Une enquête de la BBC a révélé qu’au moins 220 anciennes femmes juges se cachent actuellement en Afghanistan.





En parlant à six anciennes juges de différentes provinces, leurs témoignages des cinq dernières semaines étaient presque identiques.





Toutes ont reçu des menaces de mort de la part de membres des talibans qu’elles avaient précédemment fait incarcérer.





Elles vivent toutes actuellement dans la clandestinité, changeant de lieu tous les quelques jours.





Elles ont également toutes déclaré que des membres des talibans s’étaient rendus à leur ancien domicile. Leurs voisins et amis ont déclaré avoir été interrogés sur leur sort.





En réponse à ces accusations, le porte-parole des talibans, Bilal Karimi, a déclaré à la BBC: “Les femmes juges doivent vivre comme n’importe quelle autre famille, sans crainte. Personne ne doit les menacer. Nos unités militaires spéciales sont tenues d’enquêter sur ces plaintes et d’agir en cas de violation.”