Des médecins retirent 200 billes magnétiques du ventre d'un enfant de 2 ans

Les médecins ont décidé de les retirer par voie endoscopique

Les parents avaient remarqué que les selles de leur petit garçon étaient anormalement noires, signe d'un saignement dans le tube digestif, rapporte Newsweek. Après un rendez-vous chez le médecin, les échographies et les radiographies ont mis à jour le problème: des centaines de petites billes en métal se trouvaient dans l'estomac de l'enfant.Avant l'opération, l'équipe médicale de l'Institut de recherche en chirurgie pédiatrique d'urgence de Moscou craignait que les balles magnétiques se fixent entre elles dans l'œsophage ou dans les intestins, ce qui aurait pu entraîner des perforations.Les médecins ont finalement décidé de les retirer par voie endoscopique, jusqu'à quatre pièces à la fois. En deux heures d'opération, ils ont réussi à sortir toutes les billes de l'estomac de l'enfant. Il y en avait 209 exactement.Ce genre d'incident est fréquent en Russie, notamment cette année, pour laquelle le média américain a trouvé de nombreux cas similaires. Pour ne citer qu'eux, trente petites billes du même type ont été retirées de l'estomac d'un enfant de 3 ans en janvier, tandis qu'une fille de 9 ans en avait avalé douze lors d'un tournage d'une vidéo TikTok, dans la région de Moscou.Si la plupart de ces incidents sont totalement involontaires, tous ne le sont pas. Un jeune Britannique autiste de 12 ans, Rhiley Morrison, a ainsi fait le tour des médias outre-Manche après avoir ingurgité volontairement cinquante-quatre aimants en février 2021. L'objectif? Devenir magnétique et avoir le pouvoir d'attirer les objets métalliques qui l'entourent.Cette expérience a failli lui coûter la vie et, même après l'opération, le jeune garçon a eu beaucoup de difficultés à s'en remettre. Sa mère a profité de la couverture médiatique de l'incident pour passer un message aux autres parents: «Ces aimants ne sont pas des jouets et ils ne devraient pas être vendus comme tels [...] il faut les mettre à la poubelle et ne plus les acheter.»