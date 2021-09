Des militantes FEMEN protestent contre l'homophobie devant le Congrès à Madrid

Des militantes Femen ont protesté contre l’homophobie

Ce mercredi des militantes Femen ont protesté contre l’homophobie devant le Congrès des députés à Madrid.

Quatre femmes ont manifesté en portant le drapeau Arcoris, avec le message “Faites sortir la LGTB-phobie du Congrès” écrit sur leurs torses nus.