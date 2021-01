Des milliers de données de la police britannique supprimées à cause d’une erreur technique

Suppression des données de la police Britannique

Des milliers de données ont été supprimées de l’ordinateur central de la police britannique, a admis vendredi le Bureau de l’Intérieur, évoquant un “problème technique”. Selon le journal The Times, plus de 150.000 fichiers d’arrestation contenant des données ADN et des empreintes digitales ont été effacés.

L’autorité a cependant précisé que seules les données de personnes libérées, pour lesquelles aucune enquête supplémentaire n’était nécessaire, étaient concernées. “Le problème technique de l’ordinateur de la police nationale a été résolu et nous travaillons pour évaluer l’impact”, ont précisé les responsables du Bureau de l’intérieur.





“Une brèche de sécurité extrêmement grave”

“Aucun casier judiciaire de criminels ou de personnes dangereuses n’a été supprimé”, soulignent-ils encore.





Le Times rapporte toutefois que l’erreur pourrait au moins affecter la capacité de la police à rouvrir les dossiers.